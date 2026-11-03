Día de Muertos reúne a miles en panteones de Ciudad Victoria

Por su parte, elementos de Tránsito y Vialidad cerraron algunas calles a la altura del Panteón del Cero Morelos para facilitar el desplazamiento peatonal

La conmemoración del Día de Muertos reunió a miles de personas en los panteones de Ciudad Victoria. Familias acudieron a visitar a sus seres queridos, limpiar y adornar sus tumbas, y compartir un momento para recordar a quienes ya no están.

Los cementerios municipales del Cero Morelos, el de la Cruz, en la colonia Azteca, y el de la colonia Libertad registraron una importante afluencia durante la jornada. Entre los adornos destacó la flor de cempasúchil, una de las preferidas para esta celebración y presente en numerosas tumbas.

Acceso y vigilancia en los panteones

En el Panteón de la Cruz se permitió el ingreso de vehículos únicamente para personas adultas mayores y con discapacidad, con el propósito de facilitar su acceso. Sin embargo, algunas personas no respetaron la indicación y entraron en automóvil.

Personal de Protección Civil Municipal realizó recorridos para vigilar las condiciones de seguridad y apoyar a los visitantes. La supervisión fue importante debido a la presencia de tumbas abiertas o en mal estado, que podían representar un riesgo para quienes transitaban por el lugar.

Por su parte, elementos de Tránsito y Vialidad cerraron algunas calles a la altura del Panteón del Cero Morelos para facilitar el desplazamiento peatonal y agilizar la circulación en la zona. En los alrededores también se instalaron puestos de flores y comida, que ofrecieron sus productos a las familias durante la visita.

Despiden a trabajador de Servicios Públicos de Victoria

En el Panteón de la Cruz, familiares y amigos, dieron el último adiós a Víctor Hugo Rodríguez Núñez, quien se desempeñara como trabajador sindicalizado de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Victoria, descanse en paz.