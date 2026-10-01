DGETI permitirá celulares con fines educativos en Tamaulipas

Olegario Muñíz Cura, coordinador de la DGETI en el estado, informó que en los 32 planteles que integran este subsistema, donde estudian más de 56 mil alumnos

A diferencia de la nueva medida que se implementará en la educación básica (primaria y secundaria) a partir del próximo 3 de noviembre, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Tamaulipas ha definido una ruta distinta respecto al uso de dispositivos móviles en sus aulas.

Olegario Muñíz Cura, coordinador de la DGETI en el estado, informó que en los 32 planteles que integran este subsistema, donde estudian más de 56 mil alumnos, no se prohibirá el uso de celulares. En su lugar, el uso de estos dispositivos estará permitido siempre y cuando su finalidad sea estrictamente pedagógica y educativa.

Consenso con padres de familia

La decisión sobre el uso de los aparatos no será generalizada, sino que quedará sujeta al criterio de los maestros frente a grupo y, fundamentalmente, al acuerdo con los padres de familia.

El coordinador señaló que la institución se encuentra actualmente en un proceso de diálogo constante con las familias para tomar decisiones conjuntas que beneficien el entorno escolar.

Hacia un uso responsable

La política de la DGETI busca fomentar la reflexión y la conciencia en el estudiantado. El objetivo es que los alumnos utilicen el celular como una herramienta que facilite sus actividades académicas y fortalezca su aprendizaje, desincentivando su uso para actividades particulares como la navegación en redes sociales o cualquier otra práctica que no aporte un valor significativo a su formación académica.