El “ABC de las emociones” es una política nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigida a promover el bienestar socioemocional de adolescentes

El coordinador de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), Olegario Muñiz Cura, señaló que se atienden diversas situaciones que afectan a estudiantes mediante distintas estrategias, entre ellas el programa “ABC de las emociones”.

DGETI busca fortalecer el bienestar de los estudiantes

El funcionario indicó que el estrés y la inseguridad que pueden experimentar las y los jóvenes son motivo de preocupación, por lo que se trabaja para fortalecer su bienestar. “Vamos a salir adelante, estamos trabajando para ello; ya estamos viendo resultados muy importantes en las aulas”, afirmó.

Programa promueve el bienestar socioemocional

El “ABC de las emociones” es una política nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigida a promover el bienestar socioemocional de adolescentes y jóvenes de secundaria y bachillerato.

Su enfoque es preventivo, formativo y comunitario, y busca brindar herramientas a estudiantes, docentes y familias para cuidar de sí mismos y de la comunidad escolar, además de favorecer una mejor convivencia.