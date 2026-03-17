Devora incendio decenas de hectáreas en Altiplano Tamaulipeco

Protección Civil del Estado realizó este domingo por la tarde un sobrevuelo en helicóptero en el ejido Joya de Herrera para evaluar el siniestro

Un nuevo incendio forestal se desata en Bustamante, Tamaulipas desde el 7 de marzo, afectando decenas de hectáreas de vegetación y poniendo en alerta a las autoridades y comunidades cercanas.

Protección Civil del Estado realizó este domingo por la tarde un sobrevuelo en helicóptero en el ejido Joya de Herrera de este municipio, para evaluar la situación y combatir el fuego.

Este es el tercer incendio de considerables dimensiones en la región en apenas unos días, después de los registrados en Jaumave y Miquihuana.

Acumulan más de 1,200 incendios forestales durante 2026

La temporada de incendios forestales 2026 en México ha comenzado con fuerza, con 1,238 incendios y más de 57,576 hectáreas afectadas al 5 de marzo.

Las autoridades anticipan un año intenso, con una proyección de más de 7,000 incendios a nivel nacional, intensificados por altas temperaturas y acumulación de combustible forestal.

Los meses de marzo, abril y mayo se consideran los más peligrosos por las altas temperaturas y vientos.

Se recomienda a la población evitar el uso de fuego en áreas forestales y reportar emergencias al 911.

Hasta el momento, Tamaulipas no figura a nivel nacional en número de incendios o superficie afectada, a pesar de la sequía y condiciones del fenómeno de La Niña, un efecto causado por el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico.