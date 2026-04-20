Detienen en Texas a Luis Garduño; niegan puesto político actual

Se indicó que el implicado causó baja del servicio público en los últimos meses de 2025, por lo que no mantenía relación laboral vigente

Autoridades de Estados Unidos detuvieron a Luis Miguel Garduño Castañeda con más de 10 kilos de cocaína en Texas; el Gobierno de Matamoros aseguró que ya no formaba parte de la administración municipal.

La detención de Luis Miguel Garduño Castañeda en Texas generó atención luego de que autoridades estadounidenses le aseguraran un cargamento de droga oculto en el vehículo que conducía.

El arresto ocurrió el 5 de abril en un punto de control de la Patrulla Fronteriza en la zona de Sarita, donde un binomio canino alertó sobre irregularidades en la unidad.

Tras una inspección más detallada, agentes localizaron 10.9 kilogramos de cocaína, distribuidos en paquetes escondidos en un compartimento oculto dentro del vehículo.

El valor estimado del cargamento supera los 300 mil dólares, equivalente a más de 5 millones de pesos. El caso fue turnado a autoridades federales en EUA, donde se investiga por posesión y posible distribución de narcóticos.

Gobierno de Matamoros niega relación laboral

Tras difundirse la información, el Gobierno de Matamoros aclaró que Garduño Castañeda no era funcionario activo al momento de los hechos.

En un posicionamiento oficial, se indicó que el implicado causó baja del servicio público en los últimos meses de 2025, por lo que no mantenía relación laboral vigente con la administración municipal.

Además, se informó que desde enero de 2026 se desempeñaba en el sector privado, específicamente en la empresa Charlie Clark Nissan, ubicada en Brownsville, Texas.

El gobierno local aseguró contar con registros administrativos que respaldan la conclusión de su vínculo laboral, subrayando que se trata de un caso ajeno a la actual administración.

Las autoridades en EUA mantienen abierta la investigación federal para determinar el origen y destino del cargamento, así como posibles vínculos con redes de narcotráfico.

De manera preliminar, trascendió que el detenido habría reconocido transportar la droga, aunque no se han revelado más detalles sobre su declaración ante las autoridades.

El caso ha cobrado relevancia debido a que inicialmente se le vinculó con funciones públicas en Matamoros, lo que llevó a las autoridades a emitir una aclaración oficial sobre su estatus laboral.

Hasta el momento, no se han informado nuevos avances en el proceso judicial, mientras el caso continúa bajo jurisdicción de instancias federales en Estados Unidos.