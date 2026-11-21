José “N” fue capturado en Tamaulipas tras una orden de aprehensión por denuncias de presuntos abusos contra menores en una capilla de San Luis Potosí

Un hombre identificado como José “N”, quien se desempeñaba como sacristán en una iglesia de San Luis Potosí, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, luego de ser señalado por presuntos actos de abuso sexual contra personas menores de edad.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) confirmó que la captura se realizó mediante un operativo coordinado con autoridades tamaulipecas, después de que un juez de Control emitiera una orden de aprehensión en su contra.

El detenido fue localizado en la ciudad fronteriza y posteriormente trasladado a la capital potosina, donde será presentado ante la autoridad judicial para que se le formule la imputación correspondiente y se determine su situación jurídica.

Padres denunciaron presuntos abusos en una capilla

De acuerdo con las investigaciones, padres de familia denunciaron que José “N”, mientras trabajaba como sacristán, habría cometido actos de índole sexual contra menores dentro de una iglesia ubicada en la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, en el municipio de Villa de Pozos.

Las denuncias dieron origen a una carpeta de investigación en la que agentes fiscales reunieron datos de prueba que posteriormente presentaron ante un juez para obtener la orden de captura.

Reportes sobre el caso señalan que las posibles víctimas serían niñas y niños de entre cinco y 13 años. Algunas publicaciones refieren al menos ocho menores afectados, mientras que otras mencionan más de diez; la cifra deberá ser precisada por las autoridades conforme avance la investigación.

Lo localizaron en Tamaulipas tras labores de búsqueda

Una vez obtenida la orden judicial, elementos de la Policía de Investigación realizaron trabajos para ubicar al señalado. Las indagatorias permitieron establecer que se encontraba en Reynosa, por lo que solicitaron la colaboración de las autoridades de Tamaulipas para concretar su detención.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó la captura y señaló que el hombre sería trasladado a la entidad para enfrentar el procedimiento legal correspondiente.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el señalado presuntamente habría intentado dirigirse hacia Estados Unidos, aunque las autoridades no han detallado oficialmente las circunstancias de su localización.

La Fiscalía potosina informó que mantiene las acciones legales correspondientes y la atención a las posibles víctimas. El caso también había sido reportado ante instancias de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, que manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y brindar acompañamiento a las familias.

La detención permitirá que el señalado sea presentado ante un juez, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Hasta que exista una resolución judicial, José “N” debe ser considerado presunto responsable de los hechos que se le atribuyen.