Personal de la UECSE quedó a cargo de su traslado a las instalaciones de dicha unidad, donde continuarían los procedimientos correspondientes

Un hombre identificado como Cándido “N”, quien era buscado por su probable participación en un delito de secuestro agravado en el estado de Puebla, fue detenido el pasado 18 de noviembre en las inmediaciones del Puente Internacional Viejo, en Matamoros.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre autoridades de Tamaulipas, Puebla y corporaciones federales, luego de que la Fiscalía poblana solicitara la colaboración para ejecutar una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Región Judicial Norte de esa entidad.

En las acciones participaron elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) de Tamaulipas, agentes de la Fiscalía de Puebla, personal del Instituto Nacional de Migración y de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la información oficial, tras concretarse la repatriación del detenido, elementos de la Fiscalía General de la República hicieron efectiva la orden judicial y realizaron los procedimientos para entregarlo a los agentes tamaulipecos.

Posteriormente, personal de la UECSE quedó a cargo de su traslado a las instalaciones de dicha unidad, donde continuarían los procedimientos correspondientes para ponerlo a disposición de las autoridades competentes en relación con el proceso penal.