Detienen a tres con armas y granadas en Ciudad Madero

Tres personas fueron detenidas en Ciudad Madero con seis armas de fuego, dos granadas de fragmentación y equipo táctico

Un operativo coordinado entre autoridades federales y elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas terminó con la detención de tres personas en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Los primeros reportes señalan que las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo estratégico en la zona conurbada, donde localizaron a dos hombres y una mujer, cuyas identidades no han sido dadas a conocer.

Hasta el momento tampoco se ha precisado si los detenidos contaban con alguna orden de aprehensión o si fueron capturados al ser sorprendidos en posesión del armamento.

Aseguran armas, granadas y equipo táctico

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un total de seis armas de fuego, además de explosivos y diversos objetos.

Tres armas largas.

Tres armas cortas.

Dos granadas de fragmentación.

Equipo táctico.

Equipos de radiocomunicación.

Teléfonos celulares.

De acuerdo con el reporte difundido sobre el operativo, el aseguramiento se realizó sin que se registraran disparos.

Debido a las características del armamento y la presencia de explosivos, los agentes notificaron a la autoridad federal. Las tres personas, junto con las armas, granadas y demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público.

La autoridad ministerial deberá integrar la carpeta de investigación y determinar los posibles delitos que podrían atribuirse a los detenidos, así como establecer su situación jurídica.

Como parte de las investigaciones, las autoridades deberán determinar de dónde provienen las armas, si estuvieron relacionadas con otros hechos delictivos y si las personas detenidas tienen algún vínculo con un grupo criminal.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha informado públicamente sobre una afiliación específica de los detenidos.