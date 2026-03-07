Detienen a presunto agresor de doctoras del Hospital Infantil

Esta agresión sexual se registró el pasado 30 de diciembre en el área de dormitorios del mismo hospital generando una serie de movilizaciones

A unas horas de la renuncia del director del Hospital Infantil de Tamaulipas doctor Vicente Plasencia Valadez. la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), informó que tras un operativo realizado en el transcurso de esta tarde en la zona centro de la capital del estado se logró la detención del presunto responsable de la agresión sexual contra dos doctoras residentes de esta clínica hospitalaria.

Identifican al presunto agresor

Las autoridades lo identificaron como Fernando Antonio “G”, que de acuerdo a la información oficial fue ubicado a través de las cámaras de videovigilancia del hospital infantil y después de las investigaciones realizadas por la policía investigadora en base a la carpeta correspondiente por las dos víctimas se dio con el paradero del presunto agresor.

Agresión ocurrió en el área de dormitorios del hospital

Cabe señalar que esta agresión sexual se registró el pasado 30 de diciembre en el área de dormitorios del mismo hospital generando una serie de movilizaciones tanto de autoridades como de familiares de un presunto responsable que al final de cuentas quedó en libertad debido a falta de pruebas.

Fiscal confirma avances en la investigación

Esta mañana el fiscal General de Justicia Eduardo Govea Orozco confirmó en entrevista con medios de comunicación que el caso ya estaba resuelto sin embargo no dio mayores detalles y se limitó a decir que esperaría el resultado de la investigación.

Detenido queda a disposición del Ministerio Público

El detenido fue puesto a disposición del ministerio Público y se espera que en las próximas horas se ha presentado ante un juez de control para iniciar el proceso legal.