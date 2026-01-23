Detienen a pareja implicada en extorsión y robo tras persecución

El operativo se activó cuando los sospechosos intentaron evadir a los elementos policiacos al sur de la ciudad, luego de que se les marcara el alto

Autoridades de seguridad confirmaron la detención de dos personas presuntamente relacionadas con delitos de extorsión y robo, luego de un operativo que incluyó una persecución por distintos puntos de la ciudad. La acción fue encabezada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Federico “N”, de 44 años, y Yessica Janeth “N”, de 34, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las investigaciones correspondientes. De acuerdo con la información oficial, la captura fue resultado del trabajo conjunto entre autoridades estatales, municipales y federales, además del uso de labores de inteligencia y herramientas tecnológicas.

El operativo se activó cuando los sospechosos intentaron evadir a los elementos policiacos al sur de la ciudad, luego de que se les marcara el alto al detectar que la camioneta en la que circulaban coincidía con la descripción de un vehículo vinculado a un robo ocurrido en la colonia Hacienda Narro.

La persecución se extendió por las carreteras 54 y 57, hasta que finalmente fueron interceptados a la altura del ejido Jagüey de Ferniza. La Comisaría informó que se mantiene la coordinación con la Fiscalía para definir la situación legal de los implicados.