Detienen a otro presunto implicado en caso Dafne

De acuerdo con información que trascendió de manera extraoficial, Juan Jesús "M" habría sido detenido en el municipio de Altamira por agentes de la FENAM

La investigación relacionada con la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos registró un nuevo movimiento con la presunta detención de Juan Jesús "M", hermano de Estrellita "M", quien también se encuentra vinculada al proceso derivado de los hechos ocurridos en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con información que trascendió de manera extraoficial, Juan Jesús "M" habría sido detenido en el municipio de Altamira por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra Mujeres por Razón de Género (FENAM).

La información disponible señala que el detenido es investigado por un delito de naturaleza sexual en agravio de otra joven que presuntamente también estaría relacionada con los acontecimientos registrados en la academia militarizada donde perdió la vida Dafne, originaria de Ciudad Mante.

Hasta el momento de la elaboración de esta información, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no había emitido un comunicado oficial que confirmara públicamente la detención, los delitos específicos atribuidos al señalado o los detalles de la investigación, por lo que estos datos deberán ser considerados con las reservas correspondientes.

De concretarse formalmente la puesta a disposición, corresponderá al Ministerio Público presentar ante la autoridad judicial los elementos que sustenten la investigación y será un juez quien determine la situación jurídica de Juan Jesús "M" conforme avance el procedimiento.

La nueva detención representa, de confirmarse oficialmente, otro movimiento dentro de una investigación que ha generado especial atención pública desde la muerte de Dafne Zapata Quintos durante actividades realizadas en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

El caso ha involucrado a distintas personas y ha derivado en investigaciones que buscan establecer qué ocurrió antes, durante y después de los hechos que terminaron con la muerte de la adolescente.

Mientras las autoridades continúan con las indagatorias, el proceso deberá desarrollarse bajo el principio de presunción de inocencia, por lo que cualquier acusación contra Juan Jesús “M" tendrá que ser acreditada ante las instancias judiciales correspondientes.

La familia de Dafne y la sociedad tamaulipeca permanecen a la espera de que las investigaciones permitan esclarecer completamente los hechos y determinar, conforme a derecho, las responsabilidades que correspondan.