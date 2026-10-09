Detienen a mujer señalada de presunto fraude con visas

Aidé "N" fue detenida en Nuevo Laredo luego de ser señalada por presuntamente producir y proporcionar documentos falsos para tramitar visas estadounidenses

Aidé "N", originaria de Monclova, fue detenida en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de ser señalada por presuntamente producir y proporcionar documentos falsos para tramitar visas estadounidenses. En la ciudad coahuilense existen señalamientos de personas que aseguran haber sido defraudadas por gestores que ofrecían realizar estos procedimientos migratorios.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tamaulipeca, la mujer, de 26 años, fue identificada como Aidé Candelaria “N” y detenida junto con Francisca “N”, de 45 años, después de que esta última fue sorprendida con papelería apócrifa en el consulado y confesó que la anterior, que estaba afuera del inmueble, se la entregó.

Señalada por entregar documentos presuntamente falsos

Durante la intervención, las autoridades localizaron documentación presuntamente falsa en poder de Francisca, quien habría señalado que Aidé se la proporcionó a cambio de un pago. Los documentos quedaron asegurados y ambas mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Antecedentes de presuntos fraudes en Monclova

En Monclova, los señalamientos contra Aidé y otras "gestoras" de visas han sido recurrentes. Reportes documentaron casos de personas que entregaron dinero por supuestas asesorías y trámites migratorios que no se concretaron, así como alertas sobre cobros irregulares y promesas de citas anticipadas.

En este contexto, personas afectadas han señalado en redes sociales a esta mujer por irregularidades relacionadas con la gestión de visas estadounidenses.

La investigación en Tamaulipas deberá establecer el origen de los documentos asegurados, la participación de las detenidas y si existen otras personas involucradas. Hasta que las autoridades determinen su situación jurídica, los hechos se mantienen en el ámbito de las presuntas conductas delictivas.