Detienen a hombre en Ciudad Victoria por trata de personas

El investigado está relacionado con grupos de redes sociales con diez mil 259 imágenes y mil 531 videos en los que se distribuye pornografía infantil

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a un hombre en Tamaulipas, señalado por difundir pornografía infantil en redes sociales.

Por medio de un comunicado este jueves 21 de agosto, la FGR identificó al sujeto como Juan “R”, quien fue capturado en la colonia Ampliación Miguel Alemán, ubicada en Ciudad Victoria, e imputado por la comisión del delito de trata de personas, en su modalidad de la explotación pornográfica de menores de edad.

“De acuerdo con la indagatoria, el investigado está relacionado con diversos grupos de redes sociales con cuatro mil 477 miembros, diez mil 259 imágenes y mil 531 videos en los que se distribuye pornografía infantil”, indicó. “Por tal motivo, las autoridades federales pusieron a Juan "R" a disposición del juez antes referido, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho corresponda”, apuntó.

En la operación participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.