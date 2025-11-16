Detienen a hombre con arma de fuego en Matamoros

La captura del presunto delincuente se dio en un operativo de seguridad, donde lograron decomisarle un arma larga abastecida

Elementos de Guardia Estatal de Proximidad Municipal detuvieron a un hombre en poesión de un arma de fuego en la colonia Moderna, del municipio de Matamoros.

Los hechos se registraron en la calle Hermenegildo Galeana, donde las autoridades detectaron a un hombre en posesión de lo que aparentaba un arma de fuego.

Tras revisarlo, se le decomisó el arma larga de calibre 0.9 milímetros, así como un cargador abastecido con un cartucho del mismo calibre.

Por este hallazgo, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo la integración de la carpeta de investigación correspondiente.