Detienen a exfuncionario de Aduanas en frontera de Matamoros

El exservidor público fue trasladado hacia la frontera, donde fue puesto a disposición de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Un exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), identificado como Carlos Eugenio “N”, fue detenido y entregado a autoridades mexicanas en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, tras ser señalado por su presunta relación con delitos de delincuencia organizada.

La captura se realizó en territorio de Estados Unidos, como parte de un operativo coordinado entre ambos países.

Posteriormente, el exservidor público fue trasladado hacia la frontera, donde fue puesto a disposición de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entrega ocurrió en el Puente Internacional Viejo

La entrega se llevó a cabo en las inmediaciones del Puente Internacional Viejo de Matamoros, punto donde se concretó el cruce y recepción del detenido por parte de autoridades mexicanas.