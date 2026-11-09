Detienen a dos por presunto feminicidio de una niña en Reynosa

Una niña de apenas cuatro años de edad perdió la vida en el Hospital General de Reynosa, luego de ser ingresada sin signos vitales y con diversas huellas de violencia en su cuerpo. Por estos hechos, su madre y su padrastro fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.
El personal médico notificó a las autoridades
Los acontecimientos ocurrieron la tarde del pasado 31 de octubre de 2026, cuando la pareja llegó al nosocomio en un vehículo gris, procedente del fraccionamiento Reynosa, llevando consigo a la menor, quien presuntamente se encontraba inconsciente.
Al ser recibida por el personal médico, se confirmó que la pequeña ya no presentaba signos vitales. Durante la valoración, los médicos detectaron lesiones y huellas de violencia, situación que motivó la notificación a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.
Fiscalía obtuvo dos órdenes de aprehensión
A partir de las indagatorias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHM), identificó a Malinali “N” e Iván Alejandro “N” como probables responsables de los hechos y obtuvo las respectivas órdenes de aprehensión.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos detenidos, identificados como madre y padrastro de la niña, presuntamente la agredieron físicamente, provocándole las lesiones que habrían derivado en su fallecimiento.
Tras cumplimentarse los mandamientos judiciales, los imputados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con el proceso legal para determinar su situación jurídica.
La Fiscalía estatal reiteró que mantendrá las investigaciones para esclarecer los hechos y perseguir los delitos que atenten contra la vida y la integridad de niñas, niños y mujeres, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
El caso ha causado consternación en Reynosa por la muerte de la pequeña y porque las personas detenidas por su probable participación en el feminicidio eran precisamente quienes estaban a cargo de su cuidado.