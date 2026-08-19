Detienen a director de escuela en Mante por presunta violación

El Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés, dijo que esta medida se aplicó conforme a la normatividad laboral de la SET

La Secretaría de Educación en Tamaulipas confirmó la separación y posible posterior cese del cargo de director escolar a Gabriel “Z”, acusado de presunta violación agravada contra su hija Dafne.

El caso, que se mantiene en investigación en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas, en una carpeta del año 2019, ha generado una serie de audiencias que durante toda esta semana continúan, para el desahogo de pruebas de 11 testigos, con la presencia física del imputado.

Gabriel “Z” se desempeñaba como director de una escuela de nivel básico en Tampico y anteriormente también ocupó cargos en otras instituciones educativas.

El Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés, dijo que esta medida se aplicó conforme a la normatividad laboral de la SET debido al proceso penal que enfrenta.

Las audiencias se retomaron desde ayer lunes y culminarán el próximo viernes si el juez lo determina.