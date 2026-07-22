Detienen a cuatro hombres con presunta marihuana en Matamoros

Autoridades realizaron un operativo BOI en la colonia Granjas de Reforma y aseguraron varios paquetes con hierba similar a la marihuana

Cuatro hombres fueron detenidos durante un operativo BOI en la colonia Granjas de Reforma, en Matamoros, luego de que autoridades localizaran varios paquetes con hierba con características similares a la marihuana.

El aseguramiento ocurrió durante la madrugada de este martes en el cruce de las calles Jesús Vega y Paloma, después de que una ciudadana reportara la presencia de una camioneta blanca con personas desconocidas y sospechosas en la zona.

Localizan paquetes dentro de una camioneta

Al llegar al lugar, elementos de la Guardia Estatal realizaron una inspección a la unidad señalada. Los agentes encontraron a cuatro hombres dormidos en el interior del vehículo, quienes señalaron que se encontraban esperando a su jefe, quien supuestamente llegaría con gasolina.

Durante la revisión de la camioneta, los oficiales localizaron en la parte trasera tres bultos envueltos con cinta color café que contenían hierba seca, con un peso estimado de entre 7 y 9 kilogramos.

Quedan a disposición de autoridades federales

Tras el hallazgo, los cuatro individuos fueron detenidos y trasladados junto con la sustancia asegurada ante la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Alberto Zenón “N”, Christian Horacio “N”, Oscar “L” y Pedro “B”.

El aseguramiento se realizó como parte de las acciones del Operativo Base de Operaciones Institucionales (BOI), mediante el cual autoridades mantienen recorridos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos en distintos sectores de Matamoros.