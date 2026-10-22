Detienen a conductor acusado de atropellar a dos en Matamoros

El conductor de una Chevrolet Tahoe habría embestido a dos hombres tras una discusión. Ambos fueron trasladados graves al Hospital General de Matamoros

Un hombre que conducía una camioneta Chevrolet Tahoe habría sido detenido luego de presuntamente arrollar a dos personas tras una discusión registrada en las inmediaciones de la Plaza Allende, en Matamoros, de acuerdo con información difundida sobre el caso.

Según el reporte, el conflicto habría comenzado con una discusión entre el conductor y un hombre que se dedica a limpiar parabrisas. Posteriormente, el automovilista presuntamente persiguió al trabajador y, durante los hechos, también habría embestido a otro hombre.

Tras el incidente, el conductor habría abandonado el lugar. La información difundida señala que fue localizado mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia del C-5, después de que presuntamente ingresara sin pagar al Motel Mónaco, donde también habría sido reportado por los administradores.

El operativo habría contado con la participación de elementos de la Policía de Proximidad y de la Guardia Estatal, quienes presuntamente ubicaron al conductor y a su acompañante para trasladarlos ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde quedarían a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

En cuanto a las víctimas, el reporte señala que ambos hombres fueron trasladados al Hospital General de Matamoros, donde su estado de salud habría sido reportado como grave.

Hasta el momento, no se cuenta con confirmación independiente de la autoridad ministerial sobre las identidades de los detenidos, los delitos que se les imputan o la evolución médica de los lesionados. La investigación deberá establecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades.