Detienen a 4 personas en Ciudad Victoria por presunto abigeato

En el mismo operativo serían detenidas otras tres personas, presuntamente implicadas en delitos relacionados con el abigeato

Trasciende de última hora que Fuerzas Federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Héctor Eduardo “P” en un inmueble de la calle Olivia Ramírez, en la colonia Residencial Las Palmas, en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

Desde muy temprano, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional acordonaron el perímetro, prohibiendo la circulación vehicular mientras se realizaban las indagatorias.

En el mismo operativo serían detenidas otras tres personas, presuntamente implicadas en delitos relacionados con el abigeato. Los cuatro fueron trasladados a la Ciudad de México.

Las personas detenidas deberán ser consideradas inocentes hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.