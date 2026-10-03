Detiene Policía de Tampico a 'influencer justiciero'

El influencer tiene una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género por acoso y hostigamiento

En una patrulla de la Guardia Estatal terminó un creador de contenido en Tampico, acusado por la comunidad de tomar justicia por mano propia al intervenir antes que los uniformados contra presuntos infractores.

En la zona centro de la ciudad, Cristian "N", de 37 años, terminó esposado luego de confrontarse con algunos ciudadanos, acusando a uno de ellos de darle golpes “con un palo”, y él respondió con un paralizador eléctrico.

Todo terminó cuando subieron al creador de contenido y a otro sujeto en la patrulla entre gritos de “a ver si a los polis les doblas las manos”, “baboso” y “no lo suelten”.

El influencer, quien incluso tiene una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) por acoso y hostigamiento, participó hace un par de semanas sometiendo a Carmen “N”, la fardera que resultó golpeada y rapada tras robar un celular en comercios del puerto.