Detiene Guardia Estatal a presunto ladrón de tiendas Oxxo

Un hombre con orden de aprehensión vigente por robo a comercio fue detenido en Ciudad Madero; está vinculado a varios robos a tiendas Oxxo

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a un hombre acusado de participar en varios robos a tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo en la zona sur del estado.

La detención se realizó en la calle Segunda Avenida con prolongación Primero de Mayo, en la colonia Loma del Gallo.

Al verificar sus datos en la Plataforma México, se confirmó que el detenido, originario de Altamira, contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de robo a comercio, fechado el 28 de agosto de 2025.

Las autoridades informaron que el individuo estaría relacionado con diversos robos a establecimientos de la cadena Oxxo en el sur de Tamaulipas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) para las investigaciones correspondientes y deslinde de responsabilidades.