Detiene GN a cuatro hombres en Reynosa; recupera vehículo robado

Durante el dispositivo de seguridad, se encontraron al menos tres armas largas, ocho cartuchos y cuatro chalecos balísticos

Personal de la Guardia Estatal detuvo en Reynosa a cuatro hombres que portaban armas largas y viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en la avenida Loma Real, detectaron un vehículo, por lo que los agentes le dieron seguimiento hasta un estacionamiento de tráileres, donde fueron interceptados cuatro masculinos armados.

Durante la inspección se aseguró un vehículo Chevrolet Traverse 2023, el cual contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

También fueron decomisadas tres armas largas, ocho cargadores calibre .223, cartuchos, cuatro chalecos balísticos color beige y un dispositivo de radiofrecuencia utilizado para monitorear.

Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de continuar con las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.