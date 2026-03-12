Detención de policías en Reynosa surgió de denuncias ciudadanas

El alcalde Carlos Peña Ortiz afirma que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y llama a la población a denunciar

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó que la reciente detención de cuatro elementos de la Guardia Estatal fue resultado de un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, dentro de una investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

El edil explicó que estas acciones se lograron gracias al seguimiento que se dio a denuncias ciudadanas, las cuales fueron promovidas desde el propio Ayuntamiento como parte de los esfuerzos para fortalecer la legalidad y la confianza en las instituciones.

En ese sentido, Peña Ortiz reconoció la participación de los ciudadanos que decidieron denunciar, al señalar que este tipo de detenciones se originan precisamente a partir de los reportes realizados por la población.

“Es importante denunciar. Este tipo de detenciones se hicieron a raíz de denuncias ciudadanas y les agradecemos bastante. Había policías estatales que estaban involucrados en temas medio turbios, lo bueno es que se hizo una denuncia ciudadana; de hecho algunos vinieron para hablar con un servidor, pero anteriormente ya habían hecho la denuncia, y qué bueno que las autoridades están actuando de esta manera para poder acabar con la corrupción dentro de cualquier corporación”, expresó el alcalde.

Ante esta situación, el presidente municipal hizo un llamado a la población para que continúe utilizando las herramientas disponibles para denunciar delitos, tanto a través de medios presenciales como mediante plataformas digitales que permiten realizar reportes de manera anónima.

“Invitar a la población a que denuncie cualquier acto de corrupción, pero específicamente ahorita los temas de la extorsión. Hay maneras en que se puede denunciar de manera anónima, de manera digital; hay una página para que lo puedan hacer. Las personas que en verdad quieren un cambio no sólo deben criticar, porque hay gente que nada más se la pasa criticando y no aporta nada a la sociedad; necesitamos gente que en verdad quiera un cambio y que le dedique tiempo”, señaló.

Finalmente, ofreció como una herramienta adicional el acercamiento a las oficinas municipales o a la Secretaría de Seguridad Pública, donde se cuenta con personal jurídico que puede orientar y apoyar a los ciudadanos en la elaboración de sus denuncias.

“Así que dejen de quejarse y actúen para que podamos cambiar esta ciudad. Ahora, si tienen miedo, también pueden venir con un servidor o a la Secretaría de Seguridad Pública, en donde tenemos bastantes abogados para poder ayudar a hacer la denuncia. Ha habido ciudadanos que se han acercado y les hemos ayudado; por eso también cuando me contestan las fiscalías que no hay denuncias, me sorprende un poco, porque sí las hay y las ha habido”, puntualizó.