Detención de Octavio Leal Moncada provoca movilizaciones

Tras la captura del líder de la Columna Cívica "Pedro José Méndez", seguidores se concentraron en Hidalgo; autoridades descartaron bloqueos carreteros

Autoridades del gobierno federal llevaron a cabo un operativo que resultó en la detención de Octavio Leal Moncada, dirigente de la Columna Cívica "Pedro José Méndez", organización que opera en varios municipios de Tamaulipas. La captura se registró alrededor de las 00:30 horas.

Hasta el momento, las autoridades federales no han hecho públicos los detalles ni los motivos oficiales de la aprehensión.

Movilizaciones y situación en Hidalgo: Tras la noticia, simpatizantes se congregaron en el poblado "El Tomaseño", en el municipio de Hidalgo.

Desmentido de bloqueos: Aunque trascendió que habitantes cerrarían la carretera federal, el vocero de seguridad del estado, Willy Zúñiga Castillo, aclaró que solo hubo una concentración pacífica y se reportó circulación lenta en la carretera Victoria-Monterrey; el flujo vehicular se mantiene normal y sin afectaciones a las vías de comunicación.

Cabe señalar que Leal Monada había sido detenido hace cuatro años en Monterrey, Nuevo León.

En noviembre de 2022, tras ser trasladado a Ciudad Victoria por razones de salud, el magistrado del Poder Judicial del Estado, Javier Valdés Perales, resolvió la apelación 111/2022. Se revocó el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado y se decretó su libertad inmediata por falta de elementos.

Pronunciamiento político: Durante la movilización, simpatizantes y funcionarios públicos manifestaron su rechazo a la detención, calificándola como una injusticia y parte de acusaciones falsas. Entre los presentes estuvieron: