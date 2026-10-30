Detención de objetivo prioritario provoca bloqueos en Matamoros

Bloqueos con unidades de carga y la presencia de ponchallantas provocaron afectaciones en distintos puntos de Matamoros, durante la mañana de este jueves

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Una serie de bloqueos y la dispersión de artefactos conocidos como ponchallantas provocaron este jueves una situación de riesgo en diversos sectores de la ciudad de Matamoros, donde autoridades de seguridad desplegaron operativos para atender las afectaciones y restablecer la circulación vial.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que fuerzas federales detuvieron en Matamoros un objetivo prioritario vinculado con un grupo de la delincuencia organizada, quien fue extraído de la zona y trasladado para su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior derivó en bloqueos en puntos de Matamoros y Río Bravo que fueron realizados con unidades de transporte de carga colocadas en distintos cruceros de la ciudad, por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones y utilizar rutas alternas.

De acuerdo con reportes, los cierres fueron detectados en al menos ocho puntos, entre ellos los cruces de Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala, Sendero Nacional y Emilio Portes Gil, Pedro Cárdenas y Agapito González, así como Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas, entre otros sectores de la ciudad.

Además de las obstrucciones, autoridades reportaron la presencia de ponchallantas en diversas vialidades, una acción que presuntamente buscaba dificultar el desplazamiento de las corporaciones de seguridad y de los automovilistas que transitaban por la zona.

Los hechos generaron alarma entre la población y afectaron actividades cotidianas. Como medida preventiva, algunos planteles educativos adoptaron protocolos de resguardo, mientras que autoridades municipales recomendaron evitar traslados innecesarios y mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

Por su parte, fuerzas estatales y federales mantuvieron presencia en los sectores afectados para retirar obstáculos y reforzar la vigilancia.