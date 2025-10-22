Detectan más de 100 tomas clandestinas de agua por semana

Comapa advierte cortes de agua y drenaje por tomas ilegales; ofrece convenios desde $100 según capacidad de pago para regularizar el servicio.

Entre 100 a 140 tomas clandestinas de agua potable son ubicadas en viviendas de distintos sectores de la ciudad de Nuevo Laredo. En estos casos, la ley faculta a realizar el corte de agua y drenaje, advirtió la gerenta de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), Silvia Fernández Gallardo, por lo que pidió a las personas en esta situación, regularizar su situación cuanto antes.

“Estamos haciendo corte severo tanto de agua como drenaje, hay que recordar que el costo de nuestro recibo de consumo no solamente viene el costo del agua sino también del drenaje, y la ley nos faculta para poder cortar agua y drenaje. Por eso es bien importante que se pongan al corriente, acérquense, aprovechen los programas para que desde cien pesos puedan hacer su convenio y lo van pagando”, expresó Fernández Gallardo.

Es un traje hecho a la medida de cada persona, porque dependiendo del tamaño del bolsillo es la cantidad que van a desembolsar mes con mes hasta pagar la deuda del agua que han consumido sin tener una conexión legal.

Aunque las tomas clandestinas no influyen en el abasto de agua para la comunidad, sí es un recurso que invierte la Comapa y no se recupera.