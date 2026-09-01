Detectan fallas de infraestructura en escuelas de Altamira

Mario Ortiz indicó que la mayoría de los planteles cuenta con equipos de aire acondicionado, aunque existen algunas escuelas que todavía presentan necesidades

Con algunas deficiencias en infraestructura y sistemas eléctricos, pero sin reportes de robos o vandalismo, este lunes se retomaron las actividades escolares en Altamira, donde alrededor de 45 mil alumnos de educación básica regresaron a las aulas en 348 planteles.

Mario Ortiz, director de Educación en el municipio, señaló que, de manera general, están en condiciones las escuelas para el inicio del ciclo escolar; sin embargo, durante las revisiones previas se detectaron algunas necesidades que deberán ser atendidas.

Entre ellas se encuentran deficiencias en algunos comedores escolares, principalmente en planteles donde Protección Civil realizará los diagnósticos correspondientes para determinar las acciones necesarias.

Detectan daños y fallas eléctricas en varios planteles

En materia de infraestructura también fueron identificados algunos problemas en alerones de instituciones educativas, como el Jardín de Niños Cuauhtémoc, donde existen áreas con desprendimiento de material.

A estos casos se suman situaciones relacionadas con el suministro eléctrico: la primaria Celia Rodríguez Polanco presentó una falla en una cuchilla que ya fue atendida por la Comisión Federal de Electricidad, mientras que la Secundaria General Número 3 enfrenta un problema de bajo voltaje y en el sector Unidos Avanzamos se trabaja en la solución de otra incidencia eléctrica.

Respecto a la climatización, Mario Ortiz indicó que la mayoría de los planteles cuenta con equipos de aire acondicionado, aunque existen algunas escuelas que todavía presentan necesidades en este rubro.

Recomendó a las comunidades escolares priorizar el mantenimiento de transformadores, cableado y sistemas eléctricos antes de invertir en nuevos equipos de climatización, a fin de garantizar que las instalaciones puedan soportar adecuadamente su funcionamiento.

Regresan 2 mil 400 maestros a las escuelas de Altamira

El regreso a clases contempla la incorporación de aproximadamente 2 mil 400 maestros, además de directivos y personal educativo.

Explicó que todavía no se determina el presupuesto requerido para atender las necesidades detectadas, ya que primero deberán concluirse los diagnósticos técnicos para establecer qué instancia deberá intervenir, ya sea el programa La Escuela es Nuestra, el Gobierno del Estado mediante el ITIFE o el Gobierno Municipal.