Detectan en Tamaulipas más de 2 mil 200 basureros clandestinos

Autoridades ambientales hicieron un llamado a la sociedad y a las alcaldías para que se unan a la lucha contra este problema

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) de Tamaulipas ha alertado sobre la existencia de más de 2 mil basureros clandestinos en todo el estado, un problema que representa un riesgo para la salud y el medio ambiente.

En los recorridos por las carreteras estatales y federales que realizó INFO7, se pudo constatar que muchos automovilistas dejan su basura en bolsas, lo que hace presumir que de manera premeditada preparan los desechos y los arrojan a bordo de carretera.

La lucha contra los basureros clandestinos

La Procuraduría Ambiental, perteneciente a la SEDUMA, es la encargada de realizar la supervisión y recorridos por todo el estado para detectar y erradicar estos basureros clandestinos.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, hizo un llamado a la sociedad y a las alcaldías para que se unan a la lucha contra este problema.

“Hemos detectado varios basureros en distintos municipios e incluso ya se ha comenzado con la limpieza a la que se suman los ayuntamientos locales”.

Un problema visible

Los basureros clandestinos se pueden ver a orilla de carretera, lo que es un indicador de la magnitud del problema.

La SEDUMA está trabajando para atender las quejas y denuncias ciudadanas sobre estos basureros, y hace un llamado a la población para que se sume a la lucha por un medio ambiente más limpio y saludable.

¿Qué es la Procuraduría Ambiental?

La Procuraduría Ambiental es un órgano de la SEDUMA que se encarga de la supervisión y protección del medio ambiente en Tamaulipas.

Su objetivo es prevenir y controlar la contaminación, y promover la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.

¿Cómo puedes ayudar?

- Denuncia cualquier basurero clandestino que veas

- Participa en campañas de limpieza y conservación del medio ambiente

- Apoya a las autoridades en su lucha contra los basureros clandestinos