Detectan caso de explotación infantil en Puente Internacional 2

Viviano Vázquez, director del Sistema DIF Nuevo Laredo, informó que estos casos se detectaron en la campaña de combate a la explotación infantil de la ciudad

En lo que va de este año 2025 se han detectado 60 casos de explotación infantil, es decir, padres que envían a sus hijos a vender artículos en las calles o a pedir caridad.

Viviano Vázquez, director del Sistema DIF Nuevo Laredo, informó que estos casos se detectaron en la campaña de combate a la explotación infantil que se realiza en esta ciudad, a través de recorridos en las calles para detectar esta práctica.

Como parte de este operativo, encontraron tres menores de cinco a 11 años de edad que pedían dinero en el Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln” a las 22:00 horas, junto con sus papás, y al investigar, detectaron que los padres son reincidentes.

“Este año 2025 seguimos realizando los operativos, seguimos realizando los recorridos, el pasado jueves realizamos un operativo sorpresa donde retiramos a un menor acompañado de sus papás, más bien tres menores. “Había tres menores en el puente Juárez-Lincoln a las 10 de la noche, fueron retirados y en este caso es segunda reincidencia del papá y la mamá, se les notificó y ya se les dijo que, vuelven a reincidir y los niños se los llevará el DIF, van a ser recogidos, lo que marca la ley”, advirtió.

La ciudadanía puede colaborar para disminuir la explotación infantil, al evitar darles dinero o adquirir los productos que venden los niños, ya que precisamente eso alienta a algunos padres de familia a exponer a sus hijos.

“En este caso pedimos a la ciudadanía seguir haciendo equipo, seguir atendiendo el llamado de la campaña versus la explotación infantil, porque mientras la gente le siga dando el recurso, mientras la gente le siga dando, ellos van a seguir”, refirió el director del DIF.

Las personas que vean este tipo de casos, pueden reportarlo al Sistema DIF para intervenir, al número 800 999 2484.

Este año son 60 los reincidentes, y al investigarlos con Trabajo Social, se ha detectado que algunas personas incluso tienen un empleo formal y comodidades en sus viviendas como televisión, Internet y vehículo, por lo que realmente no tienen necesidad de mendigar, y mucho menos de utilizar a sus hijos para ello.