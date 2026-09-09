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Detectan basurero clandestino en salida a El Mante

Por: Humberto Zúñiga López

08 Septiembre 2026, 10:10

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La limpieza de la carretera a El Mante exhibió años de basura acumulada, generando riesgos ambientales y multas para quienes arrojan residuos

Detectan basurero clandestino en salida a El Mante

Los trabajos de desbroce y limpieza de maleza en los laterales de la salida a El Mante dejaron al descubierto una gran cantidad de basura acumulada por años.

Se trata de desechos arrojados por automovilistas y transportistas que transitan por esta vía federal y que suelen detenerse un momento antes de llegar a la ciudad.

Entre la maleza se encontraron botellas de plástico, latas, pañales desechables, bolsas, llantas, envases de aceite y restos de comida.

Todo es producto de la mala educación y de las malas prácticas de quienes usan esta carretera como tiradero improvisado.

Esta situación refleja la falta de empatía con quienes gustan de tener áreas limpias y con quienes se llevan su basura para depositarla en contenedores o la guardan en sus hogares hasta que pasa el camión recolector.

También evidencia la falta de contenedores en las áreas de descanso y la nula supervisión de las autoridades federales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encargada de la conservación de esta vía, no cuenta con un programa específico para la recolección de basura en zonas federales.

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Se hace un exhorto a la población en general para no tirar basura en carreteras.

Además del mal aspecto que genera a la entrada de la capital, provoca problemas de salud y un grave daño a la ecología.

Muchos de estos productos no se degradan fácilmente y pueden tardar entre 100 y mil años en descomponerse si la autoridad y la población no los recogen y depositan en los lugares adecuados.

Tirar basura en carreteras federales es una falta sancionable.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en su artículo 199, se prohíbe arrojar o abandonar objetos o basura en la vía.

La sanción va de 20 a 30 UMAS, que equivalen a más de 3 mil pesos.

Además, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 100, establece multas de hasta 20 mil UMAS por tirar residuos en sitios no autorizados.

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En el ámbito estatal, la Ley del Equilibrio Ecológico de Tamaulipas, en sus artículos 148 y 149, faculta a los municipios para sancionar a quien contamine la vía pública.

Los responsables de verificar que esto no suceda son la Guardia Nacional división Carreteras, la SICT y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) en coordinación con los ayuntamientos.

Mantener limpia la carretera es responsabilidad de todos.

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