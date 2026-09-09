Detectan basurero clandestino en salida a El Mante

La limpieza de la carretera a El Mante exhibió años de basura acumulada, generando riesgos ambientales y multas para quienes arrojan residuos

Los trabajos de desbroce y limpieza de maleza en los laterales de la salida a El Mante dejaron al descubierto una gran cantidad de basura acumulada por años.

Se trata de desechos arrojados por automovilistas y transportistas que transitan por esta vía federal y que suelen detenerse un momento antes de llegar a la ciudad.

Entre la maleza se encontraron botellas de plástico, latas, pañales desechables, bolsas, llantas, envases de aceite y restos de comida.

Todo es producto de la mala educación y de las malas prácticas de quienes usan esta carretera como tiradero improvisado.

Esta situación refleja la falta de empatía con quienes gustan de tener áreas limpias y con quienes se llevan su basura para depositarla en contenedores o la guardan en sus hogares hasta que pasa el camión recolector.

También evidencia la falta de contenedores en las áreas de descanso y la nula supervisión de las autoridades federales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encargada de la conservación de esta vía, no cuenta con un programa específico para la recolección de basura en zonas federales.

Se hace un exhorto a la población en general para no tirar basura en carreteras.

Además del mal aspecto que genera a la entrada de la capital, provoca problemas de salud y un grave daño a la ecología.

Muchos de estos productos no se degradan fácilmente y pueden tardar entre 100 y mil años en descomponerse si la autoridad y la población no los recogen y depositan en los lugares adecuados.

Tirar basura en carreteras federales es una falta sancionable.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en su artículo 199, se prohíbe arrojar o abandonar objetos o basura en la vía.

La sanción va de 20 a 30 UMAS, que equivalen a más de 3 mil pesos.

Además, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 100, establece multas de hasta 20 mil UMAS por tirar residuos en sitios no autorizados.

En el ámbito estatal, la Ley del Equilibrio Ecológico de Tamaulipas, en sus artículos 148 y 149, faculta a los municipios para sancionar a quien contamine la vía pública.

Los responsables de verificar que esto no suceda son la Guardia Nacional división Carreteras, la SICT y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) en coordinación con los ayuntamientos.

Mantener limpia la carretera es responsabilidad de todos.