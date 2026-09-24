Detectan basurero clandestino en estación de COMAPA en Victoria

El sitio, utilizado para arrojar basura doméstica, escombro y llantas, se suma a la problemática de contaminación por disposición irregular de residuos

Un nuevo tiradero clandestino fue detectado en la estación de rebombeo número 4 de la COMAPA, ubicada sobre la prolongación del Eje Vial a orillas de las vías del ferrocarril, en un punto que ya había sido limpiado por autoridades municipales.

El sitio, utilizado para arrojar basura doméstica, escombro y llantas, se suma a la creciente problemática de contaminación por disposición irregular de residuos en la capital y en todo el estado.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), el problema ha ido en aumento.

En un primer diagnóstico satelital realizado por la ex titular Karina Lizeth Saldívar Lartigue, se detectaron 926 tiraderos clandestinos solo en la franja fronteriza norte, con dimensiones mínimas de 10 metros cuadrados y medio metro de altura.

Posteriormente la cifra subió a poco más de 2 mil predios operando como basureros clandestinos en los 43 municipios.

En los últimos meses, el actual titular de la SEDUMA, Karl Heinz Becker Hernández, informó que la cifra ya alcanza entre 3 mil 700 y 3 mil 800 tiraderos clandestinos identificados en todo Tamaulipas, con información georreferenciada entregada a los municipios para su intervención. En su comparecencia más reciente, precisó que son más de 2 mil 800 tiraderos activos y que el problema es histórico.

¿Cómo los detectan y qué acciones hacen?

La SEDUMA realiza un diagnóstico permanente vía satelital a través del equipo de Cambio Climático, que ubica predios donde se tira basura de forma clandestina.

Los puntos detectados son notificados con coordenadas a los ayuntamientos para su limpieza y vigilancia.

Además se fortaleció la vigilancia a empresas obligadas a presentar planes de manejo de residuos, se implementó la trituradora “Teutón” que ya eliminó 50 mil llantas en el estado, y se trabaja en habilitar antiguos bancos de materiales como sitios de confinamiento legal para residuos de manejo especial.

Sanciones por tirar basura

Las sanciones están establecidas en el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas y en el Código Municipal:

- Artículo 305 del Código para el Desarrollo Sustentable: Multa de 20 a 100 días de salario mínimo a quien deposite, abandone o queme residuos sólidos urbanos en vía pública, caminos, lotes baldíos o cuerpos de agua. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo a quien maneje o disponga residuos de manejo especial sin autorización. La Procuraduría Ambiental ha advertido que las multas pueden superar los 5 millones 240 mil pesos en casos graves.

- Artículos 318 Bis y 318 Ter del Código Municipal (iniciativa en dictamen): Establece como infracción arrojar basura en vía pública o desde vehículos. Sanciones de 586 a 2,346 pesos, amonestación, trabajo comunitario y reparación del daño.

Riesgos a la salud: sustancias peligrosas

La SEDUMA advierte que estos tiraderos no solo tienen basura doméstica, sino que se han encontrado:

- Llantas, que acumulan agua y generan mosquitos transmisores de dengue.

- Escombro, aceites usados, pilas y baterías que liberan plomo, mercurio y cadmio.

- Residuos de manejo especial: solventes, pinturas, agroquímicos, hidrocarburos.

- Residuos biológico-infecciosos y animales muertos, focos de infección, incendios y contaminación de suelo y mantos freáticos.