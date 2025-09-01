Detectan avistamiento de manatíes en playa Miramar

El inusual avistamiento generó asombro y emoción entre los visitantes, ya que no es común observar a estos mamíferos marinos en la zona

Una familia de tres manatíes sorprendió a turistas este domingo al ser vista nadando frente a las escolleras de Playa Miramar, en Ciudad Madero. El inusual avistamiento generó asombro y emoción entre los visitantes, ya que no es común observar a estos mamíferos marinos en la zona, lo que llevó a muchos a capturar imágenes y videos del momento.

Los manatíes, conocidos por su carácter pacífico y su dieta herbívora, pueden alcanzar hasta cuatro metros de longitud y pesar más de 500 kilogramos. Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat, la contaminación y los accidentes con embarcaciones, por lo que autoridades exhortan a la población a no molestarlos ni alimentarlos, ya que su preservación depende del respeto a su entorno.