Detectan auto con personas que levantan perros en Molinos del Rey

De acuerdo con testimonios, los ocupantes del automóvil se retiraron del lugar luego de que fueron descubiertos por residentes de la zona

Vecinos del fraccionamiento Molinos del Rey reportaron la presencia de un vehículo en el que viajaban tres personas, dos hombres y una mujer, presuntamente dedicadas a levantar perros de la vía pública.

De acuerdo con testimonios, los ocupantes del automóvil se retiraron del lugar luego de que fueron descubiertos por residentes de la zona.

Este hecho se suma a otros reportes similares en distintos sectores, donde ciudadanos han denunciado la desaparición de perros sin que se tenga claridad sobre el destino de los animales.

Habitantes señalaron su preocupación ante la falta de intervención por parte de las autoridades, al tiempo que hicieron un llamado a la población a no confrontar a los presuntos responsables y, en su lugar, documentar cualquier situación similar mediante fotografías o videos para contar con evidencia.