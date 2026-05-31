Detectan arma y más de 100 cartuchos en cruce fronterizo

El operativo terminó con una detenida quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes, que ya iniciaron la carpeta de investigación.

Las revisiones de seguridad en los cruces internacionales de Reynosa continúan fortaleciéndose luego de que elementos de la Guardia Nacional detuvieran a una mujer en el Puente Internacional Nuevo Amanecer-Pharr al encontrarle un arma de fuego corta, dos cargadores y más de 100 cartuchos útiles durante una inspección de rutina.

De acuerdo con información difundida por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el aseguramiento ocurrió como parte de los operativos permanentes que se realizan en los puentes internacionales para detectar armas, drogas, dinero ilícito y otros objetos prohibidos que pudieran ser trasladados entre ambos países.

Las autoridades informaron que la mujer viajaba a bordo de un vehículo cuando fue sometida a una revisión minuciosa por parte de los agentes federales, quienes localizaron el armamento y las municiones ocultas entre sus pertenencias.

Tanto la detenida como lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que ya iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen y destino del armamento.

Debido a que se trata de una investigación en curso, hasta el momento no se ha revelado la identidad de la mujer ni mayores detalles sobre la procedencia o destino de lo decomisado.

Autoridades señalaron que este tipo de casos justifican el reforzamiento de los filtros de inspección en los cruces fronterizos, situación que en ocasiones incrementa los tiempos de espera para quienes buscan ingresar a Estados Unidos. Asimismo, recordaron que existe una coordinación permanente entre autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el tráfico ilegal de armas y fortalecer la seguridad en la región fronteriza.

De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la persona detenida podría enfrentar severas sanciones penales en caso de acreditarse su responsabilidad en los hechos.