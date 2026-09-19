Detectan 800 fallas en red de drenaje de Matamoros

Redes con hasta 40 años de antigüedad provocan el incremento de caídos en múltiples sectores del municipio de Matamoros.

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En Matamoros se tienen identificados entre 750 y 800 puntos de drenaje sanitario que presentan problemas, principalmente por el desgaste de las tuberías, informó el presidente municipal Alberto Granados.

Explicó que parte de la red está construida con tubería de asbesto que tenía una vida útil aproximada de 20 años, pero algunas instalaciones ya tienen entre 30 y hasta 40 años, lo que ha provocado que comiencen a registrarse colapsos.

El alcalde señaló que esta situación ha generado un incremento en los llamados caídos, por lo que se han realizado trabajos de reparación en distintos sectores, aunque todavía existen numerosos puntos que requieren atención.

Granados indicó que la antigüedad de la infraestructura representa uno de los principales retos para mantener en funcionamiento la red de drenaje sanitario, por lo que los trabajos tendrán que continuar en los sectores donde se presenten nuevos colapsos.

Además, señaló que la rehabilitación del drenaje es uno de los temas que se mantienen dentro de las prioridades del municipio, debido a las afectaciones que estos problemas pueden generar en las calles y a los habitantes.