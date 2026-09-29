Detectan 41 casos de cáncer de mama en Ciudad Victoria

Enfatizó que la atención en la UNEME es gratuita para todas las mujeres, sin importar si cuentan con servicios de seguridad social como IMSS o ISSSTE

El Dr. Jorge Luis Quintero Salinas, director de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (UNEME--DEDICAM) en Ciudad Victoria, informó sobre los resultados obtenidos en las acciones de prevención durante el periodo de enero a agosto de 2026, destacando avances significativos en la salud de las mujeres tamaulipecas.

Dijo que se han realizado 3,114 mastografías en las instalaciones y 900 adicionales a través de la campaña "extramuros" con la unidad móvil, permitiendo diagnosticar 41 casos positivos.

Tamaulipas mejora indicadores por cáncer de mama

El especialista resaltó que Tamaulipas ha logrado mejorar sus indicadores, pasando del octavo lugar al 15 o 16 a nivel nacional en muertes por cáncer de mama.

La unidad cuenta con mastógrafos de alta gama que garantizan un servicio de calidad para todas las usuarias, en este sentido enfatizó que la atención en la UNEME es gratuita para todas las mujeres, sin importar si cuentan con servicios de seguridad social como IMSS o ISSSTE.

"Aquí no se rechaza a nadie", puntualizó Quintero Salinas, explicando que, en los casos donde la paciente no requiere una mastografía en ese momento, se le brinda orientación completa o se les transfiere a las unidades correspondientes para asegurar su correcta atención.

Reiteran llamado a la detección oportuna

Finalmente, reiteró el llamado a la prevención, recordando que un cáncer detectado a tiempo es curable.