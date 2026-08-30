Detectan 145 casos de VIH en campañas gratuitas de Reynosa

Los organizadores reiteraron el llamado a la población a realizarse periódicamente la prueba, al tratarse de un procedimiento rápido, gratuito y confidencial

En colaboración con la Cruz Roja Mexicana, el Club Rotario Reynosa 76 y Creo Reynosa realizaron una nueva jornada mensual de detección oportuna de VIH, mediante pruebas rápidas, gratuitas y confidenciales dirigidas a la población en general.

Alejandro Muñoz Castillo, integrante de Creo Reynosa, dijo que las pruebas son rápidas, confiables y confidenciales, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a estas jornadas para conocer oportunamente su estado y contribuir a prevenir nuevos contagios.

“Son pruebas bien rápidas, es confiable, todo privado, invitamos a la ciudadanía para que vengan a realizarse sus pruebas, todo es confidencial para evitar más contagios”, comentó.

Llevan pruebas a comunidades vulnerables

Por su parte, Rodolfo Torres Ramírez, integrante del Club Rotario Reynosa 76, señaló que las acciones de detección no se limitan a la jornada mensual, ya que también se realizan de manera esporádica en instituciones educativas y clínicas de rehabilitación, principalmente para acercar este servicio a comunidades vulnerables.

“No se limita solamente a lo mensual, lo hacemos también esporádico en algunas instalaciones como educativas, hemos estado asistiendo también a clínicas de rehabilitación para realizar pruebas a la comunidad vulnerable”, declaró.

Las pruebas tienen una efectividad cercana al 99 por ciento y, aunque de manera particular pueden representar un costo elevado, durante estas jornadas se ofrecen gratuitamente el último sábado de cada mes.

Advierten casos positivos entre jóvenes

Torres Ramírez advirtió además sobre la presencia de casos positivos entre la población joven, particularmente en el grupo de 18 a 25 años, por lo que consideró importante que las campañas permitan identificar estos casos y brindar atención médica de manera oportuna.

“Tenemos índices estadísticos que nos indican que la ciudadanía joven entre la edad de los 18 a 25 años, lo que llevamos el día de hoy, es ya un resultado positivo en lo que es la jornada que iniciamos”, explicó.

El integrante del Club Rotario Reynosa 76 comentó que, aunque puede parecer contradictorio, el propósito de estas campañas es precisamente encontrar resultados positivos para que las personas conozcan su condición y puedan recibir atención y tratamiento.

“Esas campañas se espera encontrar resultados positivos, precisamente para prevenir y tener la atención necesaria para el usuario”, agregó.

Detectan más de 145 casos desde 2025

Desde 2025 y hasta la fecha, estas jornadas han permitido detectar más de 145 casos positivos de VIH, de los cuales alrededor del 80 por ciento han sido vinculados a tratamiento antirretroviral.

Torres Ramírez explicó que existe un esquema aproximado de 80-20, debido a que las organizaciones pueden detectar oportunamente los casos y establecer el vínculo con el tratamiento, pero no tienen la posibilidad de acompañar personalmente a todos los pacientes hasta una institución médica.

“Hasta ahorita desde 2025, a la fecha, llevamos más de 145 casos positivos detectados en estas campañas, llevan tratamiento cerca del 80%, porque nuestro alcance es detectar oportunamente la enfermedad, vincularnos al tratamiento antirretroviral, pero no llegamos hasta de la mano con el usuario a una institución médica”, concluyó.

Los organizadores reiteraron el llamado a la población a realizarse periódicamente la prueba, al tratarse de un procedimiento rápido, gratuito y confidencial que puede contribuir a detectar el VIH de manera oportuna y facilitar el acceso al tratamiento.