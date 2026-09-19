Detecta Protección Civil bardas en riesgo en Matamoros

La dependencia emitió recomendaciones a dueños de predios privados tras detectar estructuras con peligro de colapso vial.

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En distintos puntos de Matamoros se han identificado bardas y estructuras que presentan condiciones de riesgo, algunas de ellas ladeadas o con posibilidad de desprenderse, lo que representa un peligro para peatones y vehículos que circulan por las zonas donde se encuentran.

Uno de los reportes corresponde a una barda ubicada sobre la calle Primera, en la colonia Vergeles, donde vecinos han manifestado su preocupación ante el riesgo de que la estructura pueda desplomarse.

El director de Protección Civil, Gustavo Acuña, señaló que la dependencia tiene conocimiento de este tipo de situaciones; sin embargo, cuando se trata de propiedades privadas, la autoridad no puede intervenir directamente en las estructuras y únicamente puede emitir recomendaciones y establecer medidas preventivas.

Acuña explicó que realizar trabajos dentro de un inmueble particular sin autorización podría generar responsabilidades legales para la dependencia, por lo que se busca que los propietarios atiendan las condiciones de riesgo.

Además de este caso, se tiene identificado otro señalamiento en una institución de nivel medio superior donde una barda presenta una inclinación que también genera preocupación por un posible colapso.

Aunque los reportes por bardas en riesgo no son una situación que se presente diariamente, Protección Civil ha detectado casos de estructuras ladeadas o con desprendimientos en diferentes sectores del municipio, por lo que se recomienda atenderlas antes de que representen un riesgo mayor.

En zonas donde existe peligro de caída de materiales, se pueden colocar mallas, barandales u otras medidas de protección para evitar que piedras o partes de las estructuras alcancen a las personas que transitan por el lugar.