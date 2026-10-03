Detalla Tamaulipas progresos en rubro educativo

El reporte oficial destacó las principales acciones implementadas para mejorar la infraestructura y la permanencia de los alumnos.

El Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, presentó un balance de los logros alcanzados durante los primeros cuatro años de la actual administración estatal, resaltando cuatro indicadores clave que transforman la realidad educativa en Tamaulipas.

Entre los puntos más relevantes, el funcionario subrayó los siguientes avances:

Inversión histórica en infraestructura: Se han destinado 1,300 millones de pesos para mejorar las condiciones físicas de los planteles educativos.

Se han destinado 1,300 millones de pesos para mejorar las condiciones físicas de los planteles educativos. Apoyo directo a estudiantes: Cerca de 1.2 millones de alumnos han sido beneficiados con la entrega de útiles escolares en el presente ciclo.

Cerca de 1.2 millones de alumnos han sido beneficiados con la entrega de útiles escolares en el presente ciclo. Conectividad digital: Actualmente, la totalidad de las escuelas rurales cuentan con conexión a Internet, alcanzando un 96% de cobertura. Además, se proyecta que, antes de finalizar este año, todas las instituciones de zonas urbanas cuenten con acceso a Internet de alta velocidad.

Actualmente, la totalidad de las escuelas rurales cuentan con conexión a Internet, alcanzando un 96% de cobertura. Además, se proyecta que, antes de finalizar este año, todas las instituciones de zonas urbanas cuenten con acceso a Internet de alta velocidad. Reducción de la "desafiliación" escolar: Uno de los logros más significativos ha sido el combate al abandono escolar en bachillerato. Gracias a las estrategias implementadas, este indicador bajó de 7.3 a un rango de entre 5.1 y 5.2, lo que representa una mejora sustancial en la permanencia de los jóvenes en las aulas.

Finalmente, el secretario hizo referencia a los datos más recientes del INEGI, que confirman que Tamaulipas ha logrado incrementar su cobertura educativa en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, consolidándose como un referente positivo a nivel nacional.