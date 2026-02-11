Destruyen Barrera en El Camalote, en Altamira

El problema se agrava debido a que las compuertas existentes se encuentran dañadas y, según versiones oficiales, no han recibido mantenimiento adecuado

De manera sorpresiva, personas identificadas como pescadores que habitan en las márgenes del río Tamesí, tanto del lado de Tamaulipas como de Veracruz, retiraron costaleras y estructuras de contención en la zona conocida como El Camalote, lo que provocó una fuga considerable de agua dulce hacia el sistema lagunario de agua salada, generando un grave desperdicio del recurso hídrico destinado al consumo humano en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

José Luis del Ángel, coordinador ejecutivo de la Mesa Ciudadana del Agua, informó que la fuga se detectó en el estero del Camalote y que, de acuerdo con datos de CONAGUA y COMAPA Sur, los trabajos de reparación ya se encuentran en marcha.

Explicó que la apertura de las costaleras habría sido realizada por los pescadores para permitir el paso de sus embarcaciones menores en la zona; que hacía días habían denunciado que las compuertas de la esclusas, se habían descompuesto y no habían sido atendidas, ni reparadas.

La Guardia Nacional realiza recorridos en el área para levantar actas y, en caso de confirmarse alguna conducta ilegal, dar vista a la Fiscalía General de la República, ya que se trata de una afectación directa a un vaso regulador de agua dulce estratégico para la región sur de Tamaulipas.

De acuerdo con autoridades locales, no es la primera vez que ocurre una situación similar; en repetidas ocasiones, pescadores han retirado costaleras en El Camalote, permitiendo la salida de miles de litros de agua dulce hacia lagunas saladas.

El problema se agrava debido a que las compuertas existentes se encuentran dañadas y, según versiones oficiales, no han recibido mantenimiento adecuado por parte de CONAGUA.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, confirmó que tuvo conocimiento del hecho a través de material videográfico difundido en redes sociales y calificó la acción como totalmente ilegal.

Explicó que estas prácticas se realizan con la idea de generar mayor movimiento de agua y facilitar la pesca, pero advirtió que el impacto negativo recae en toda la sociedad, al perderse un volumen importante de agua dulce que fluye posteriormente hacia el río Pánuco.

Dijo que el municipio, a través de COMAPA, mantiene comunicación directa con CONAGUA, organismo que tiene la facultad legal para actuar de manera inmediata y determinar posibles sanciones.

En la zona sí existen bordos y costaleras colocadas precisamente para retener el mayor volumen de agua en El Camalote, ya que todo el líquido que se pierde hacia zonas salinas representa un daño directo al abasto regional.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán apoyando las acciones federales para evitar nuevas aperturas ilegales, mientras se analiza la necesidad de reforzar la infraestructura de contención en este punto estratégico, ante la creciente presión sobre las fuentes de agua dulce que abastecen al sur de Tamaulipas.