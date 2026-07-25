Destruye tubo metálico camioneta en bulevar de Reynosa

Una Chevrolet Equinox quedó prácticamente en pérdida total tras impactarse con un tubo que sobresalía de una rejilla; conductor exige que se reparen los daños

La falta de mantenimiento en la infraestructura urbana volvió a cobrar factura en Reynosa. Una camioneta terminó en pérdida total luego de ser atravesada por un tubo metálico que sobresalía de la rejilla de un desagüe sobre el bulevar Miguel Hidalgo.

El percance se registró alrededor de las 23:00 horas, a un costado del supermercado HEB de la colonia Las Fuentes. La unidad afectada es una camioneta Chevrolet Equinox, la cual sufrió severos daños tras el impacto.

De acuerdo con el conductor, circulaba de poniente a oriente por el carril derecho del bulevar cuando, al pasar sobre la rejilla del desagüe, un tubo metálico se incrustó en la parte inferior del vehículo, dejándolo prácticamente en pérdida total.

El automovilista cuestionó quién se hará responsable de los daños materiales ocasionados por las deficientes condiciones de la vialidad, al considerar que este tipo de accidentes pudieron haberse evitado con un adecuado mantenimiento por parte de las autoridades correspondientes.

El incidente pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de supervisar y reparar la infraestructura urbana para evitar que situaciones similares continúen poniendo en riesgo el patrimonio y la integridad de los ciudadanos.