Destruye INE más de 13 mil credenciales en Tamaulipas

La Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas informó que las credenciales llegan desde los módulos debidamente señaladas y ya no tienen ningún uso

El vocal del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortez, informó que se destruyeron 13,496 credenciales para votar con fotografía, evento realizado con la presencia de representantes de los partidos políticos en Ciudad Victoria.

El funcionario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas dijo que estas credenciales llegan desde los módulos debidamente señaladas y no tienen ningún uso.

“La mayor parte de estas credenciales son cuando ustedes hacen un trámite, ya sea un cambio de domicilio o corrección de datos, cuando se recibe la credencial más reciente producto del trámite, automáticamente le regresan la credencial anterior y en presencia del mismo ciudadano se hace el recorte de la credencial para que ya no sea útil para ningún tipo de trámite”, explicó.

El último paso de estas credenciales es la trituración, para posteriormente llevarlas a una empresa recicladora y ahí complementar el proceso, se trata de formatos de credenciales que ya no representaban ningún tipo de uso.

De acuerdo con el último corte que se tiene, en Tamaulipas se han realizado 22,600 inscripciones, es decir, nuevos ciudadanos que llegan a realizar el trámite ante el Registro Federal de Electores, para convertirse en miembros del padrón electoral, en su mayoría jóvenes que cumplen los 18 años.

También se han realizado 1,235 trámites por corrección de datos, 32,330 por cambios de domicilio, 30,400 reposiciones y 25,600 reincorporaciones, además el INE exhorta a las y los ciudadanos que tienen la credencial con vigencia del 2025, para que se acerquen a los módulos de atención y realizar la reposición de su credencial.

“Traemos un promedio de vigencia de credenciales de diciembre 2025, de 154,613 tamaulipecos y tamaulipecas, y son los que ya deben de acudir a los módulos, para que nos esperen hasta el final, porque entrando el 1 de enero de 2026, esa credencial ya no será útil ni para votar ni como medio de identificación”.