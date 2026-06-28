Destituyen al coordinador operativo de Tránsito por desconfianza

El alcalde explicó que existían dos vías para separarlo: remitir el caso a la mesa de Honor y Justicia, o proceder de inmediato por pérdida de confianza

El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattas Báez, informó en entrevista con medios que se dio de baja a José Luis Arroyo Negrete, coordinador operativo de la Delegación de Tránsito, por pérdida de confianza y por el acumulamiento de hasta 15 quejas en su contra. El munícipe aseguró que se dará seguimiento a todas las denuncias interpuestas por la ciudadanía, principalmente las relacionadas con los operativos antialcohol.

El alcalde explicó que existían dos vías para separarlo del cargo: remitir el caso a la mesa de Honor y Justicia, un procedimiento administrativo con duración estimada de 5 a 6 días, o proceder de inmediato por pérdida de confianza. Ante las quejas ciudadanas, se optó por la segunda opción.

Gattas Báez expresó que las y los victorenses merecen autoridades que los protejan y que, al mismo tiempo, respeten a la población. “En los últimos días he escuchado con atención las inquietudes de muchas personas respecto a la forma en que se han venido realizando algunos operativos de tránsito en nuestra ciudad. Por esa razón sostuve una reunión con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas con el propósito de dar seguimiento a las quejas presentadas y revisar que todas las actuaciones de la autoridad se conduzcan con estricto apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos”, puntualizó.

Asimismo, el presidente municipal señaló: “Quiero ser muy claro: no estoy en contra de los operativos que tienen como objetivo prevenir accidentes y salvar vidas; estoy en contra de cualquier abuso, de la prepotencia o de cualquier conducta que lastime la confianza de la ciudadanía o que se aparte de la legalidad. La seguridad y el respeto a los derechos humanos deben caminar siempre de la mano. He solicitado que toda denuncia presentada sea atendida con seriedad y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se actúe conforme a derecho, sin privilegios, sin excepción y sin importar cargo o jerarquía. Como presidente municipal, mi responsabilidad es escuchar a la ciudadanía, acompañarla y alzar la voz cuando exista una preocupación legítima; este seguirá siendo mi compromiso”, señaló.

El alcalde invitó a las y los victorenses a continuar presentando sus denuncias por los canales institucionales cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados, ya que solo así se puede fortalecer la confianza entre las autoridades y la ciudadanía.

Finalmente, Gattas Báez anunció que el próximo lunes se sostendrá una reunión con las diferentes instancias para revisar las carpetas de investigación y todas las denuncias dirigidas a la autoridad de tránsito, así como posibles quejas contra funcionarios municipales. Además, informó que el municipio, apoyado por las distintas corporaciones y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realizará un operativo especial de supervisión sobre los operativos antialcohol: “No seremos parte del operativo; nosotros vamos a supervisar que se cumpla la ley, que se respete al ciudadano y que se respeten los derechos humanos”, concluyó.