Destinos de Tamaulipas alcanzan hasta 97 % de ocupación

Entre los principales centros urbanos y turísticos, la zona conurbada Altamira‑Ciudad Madero‑Tampico registró un promedio general de 67.1 %

Durante las vacaciones de verano, los destinos turísticos de Tamaulipas mostraron un desempeño sólido, con ocupaciones que oscilaron entre 45.9 % y 97 % en un periodo de monitoreo de 51 días, informó el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

Playa La Pesca encabeza la ocupación turística

El funcionario estatal destacó que Playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, fue el destino más solicitado, al alcanzar un promedio de ocupación del 97 %. Le siguieron Gómez Farías, con 83 %, y el Pueblo Mágico de Tula, que superó el 80 %, lo que evidencia el creciente interés por el turismo de naturaleza y cultural en la entidad.

“Estos resultados son producto de la mejora en infraestructura, la percepción de mayor seguridad y la mejora en conectividad, además de otras estrategias, explicó Hernández Rodríguez.

Zona conurbada alcanza una ocupación de 67.1 %

Entre los principales centros urbanos y turísticos, la zona conurbada Altamira‑Ciudad Madero‑Tampico registró un promedio general de 67.1 %, consolidándose como la más visitada entre las ciudades.

Reportan ocupación turística en el norte y centro del estado

En la región norte, Matamoros alcanzó 61.8 %, Nuevo Laredo 59 % y Reynosa 48.5 %. En la zona centro, Ciudad Victoria cerró con 45.9 % de ocupación.