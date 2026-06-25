Destinarán 700 millones de pesos para infraestructura educativa

Además, se realizarán acciones complementarias de los espacios educativos y mejoras adicionales, como la instalación de techumbres.

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) informó que este año se aplicará una inversión total de 700 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura escolar en los 43 municipios de la entidad.

El titular del ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui, dijo que se combinarán 400 millones de pesos destinados a infraestructura con una aportación adicional de 300 millones por parte del gobierno estatal y en donde la mayor parte de estos recursos se enfocará en la creación de nuevas aulas:

Nivel Básico: Construcción de 30 a 40 aulas nuevas.

Nivel Medio Superior: Construcción de 25 a 30 aulas nuevas.

Además, se realizarán acciones complementarias de los espacios educativos y mejoras adicionales, como la instalación de techumbres.

El funcionario estatal señaló que el instituto se encuentra a la espera de información complementaria por parte de la Secretaría de Educación para finalizar la planeación. No obstante, el funcionario se mostró optimista respecto al avance de las obras y confió en que, al cierre de este periodo, se logrará superar la meta alcanzada el año pasado.