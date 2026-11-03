Destinan 60 mdp a rehabilitación de escuelas en Reynosa

El municipio mantiene su participación en coordinación con el Gobierno del Estado, sumando recursos y trabajos de obra pública

Ante las necesidades de infraestructura que presentan numerosos planteles educativos de Reynosa, el Gobierno del Estado ha solicitado la colaboración de la Secretaría de Obras Públicas del municipio para sumarse a los trabajos de rehabilitación, remodelación y construcción de espacios escolares.

Aunque la infraestructura educativa no es una responsabilidad directa del Ayuntamiento, la administración municipal ha participado en estas acciones para contribuir a mejorar las condiciones de los centros educativos, algunos de los cuales requieren aulas, techumbres, bardas perimetrales, laboratorios y sanitarios.

Destinan alrededor de 60 millones de pesos a escuelas

Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas del municipio, confirmó que durante este año se destinó una inversión aproximada de 60 millones de pesos para atender parte de estas necesidades en diferentes instituciones educativas.

“Este año estamos invirtiendo alrededor de 60 millones de pesos en restablecer, en remodelar, en construir centros educativos, desde aulas, techumbres, bardas, laboratorios, baños, que son necesidades que tienen esas escuelas”, explicó el funcionario.

Señaló que los trabajos también buscan ampliar la capacidad de los planteles, de manera que puedan ofrecer mejores condiciones para atender a la comunidad estudiantil.

“Obviamente lo que buscamos es aumentar esa capacidad que deben de tener; la verdad es que ha sido un año con mucho trabajo para las escuelas”, expresó López Arias.

Municipio y Estado colaboran ante rezago de infraestructura

En las últimas semanas, las condiciones de distintos centros educativos han puesto en evidencia el rezago que existe en materia de infraestructura escolar, con planteles que requieren desde reparaciones y mantenimiento hasta la construcción de nuevos espacios.

En este contexto, el municipio mantiene su participación en coordinación con el Gobierno del Estado, sumando recursos y trabajos de obra pública para contribuir a que las escuelas de Reynosa cuenten con instalaciones más seguras, funcionales y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.