Destinan 18 millones de pesos para renovar la Concha Acústica

Granados Fávila señaló que estas acciones forman parte del rescate de espacios públicos en Matamoros, con el objetivo de impulsar la convivencia social

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación de la Concha Acústica ubicada en el Parque Olímpico de Matamoros, un espacio que, dijo, busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro, aprendizaje y recreación para las familias.

El edil destacó que, tras 13 años sin intervención, se da inicio a esta obra con una inversión superior a los 18 millones de pesos, recursos provenientes del programa Fortamun.

Detalló que la rehabilitación contempla la instalación de nuevas butacas, mantenimiento de la subestación eléctrica, reposición de losas en la azotea, así como la intervención de los cuartos de control de máquinas.

Además, se realizarán trabajos de instalación y limpieza de estructura metálica en distintas áreas, aplicación de impermeabilizantes, pintura del mástil y de la estructura, así como la colocación de una cubierta.

En este sentido, subrayó que la velaria será instalada en cinco piezas y contará con una garantía de 10 años sin costo para el Ayuntamiento, lo que permitirá mayor durabilidad y funcionalidad del espacio.

Finalmente, Granados Fávila señaló que estas acciones forman parte del rescate de espacios públicos en Matamoros, con el objetivo de impulsar la convivencia social y las actividades culturales en la ciudad.