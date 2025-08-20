Destina gobierno $68 mdp en semáforos nuevos en Ciudad Victoria

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, informó sobre el programa de instalación de semáforos inteligentes en 60 cruceros para modernizar el mobiliario

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, informó sobre el programa de instalación de semáforos inteligentes en un total de 60 cruceros de Ciudad Victoria. Se trata de una inversión de $68 millones de pesos, además de considerar la rehabilitación de estructuras y semáforos peatonales.

“Ahorita es solamente en la capital, son $68 millones de pesos que debemos de estar terminando para el día último de agosto, así está el programa, ¿cuántos equipos en total van a hacer?, es que son como 60 cruceros más un número elevado de semáforos”.

El titular de la dependencia dio a conocer que el proyecto forma parte de la transformación urbana de Ciudad Victoria y tiene como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y reducir los tiempos de traslado mediante la instalación de semáforos inteligentes y equipados con cámaras que realizan la función únicamente como detectores de velocidad y no de videovigilancia.

Dos de los semáforos nuevos fueron dañados y sufrieron el robo de cable, dejando de funcionar por varios días y afectando el tráfico vehicular en la capital del estado, reconoció el secretario de Obras Públicas.