Destacan reserva de 2,500 millones de metros de agua para riego

Recursos Hidráulicos dijo que, aunque las presas que abastecen la zona norte de Tamaulipas enfrentan una situación complicada, no pone en riesgo el uso público

El secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, anunció que actualmente se cuentan con más de 2,500 millones de metros cúbicos de agua almacenada, lo que garantiza el cumplimiento del plan de riegos autorizado para el distrito 086. Este plan, que se encuentra a medio camino, se espera finalizar entre los últimos días de mayo y principios de junio.

Volumen de agua asegura riego y abastecimiento

Quiroga Álvarez destacó la importancia de este volumen de agua para la ciudad de Victoria, señalando que, a lo largo del año, solo se puede extraer alrededor de 29 millones de metros cúbicos. Con los 2,500 millones disponibles, el funcionario aseguró que la situación es favorable.

Aumenta demanda de agua durante temporada de calor

El secretario advirtió sobre la llegada de los meses más calurosos, que suelen generar un aumento en la demanda de agua por parte de la ciudadanía. Aclaró que la escasez no se debe a la presa, sino al abatimiento de otras fuentes de abastecimiento, como los manantiales de la Peñita.

"De tener casi 800, ahora estamos en 300".

La declaración hace referencia a los pozos de la ciudad y de la zona norte, los cuales también han disminuido considerablemente su capacidad de abastecimiento.

Construyen segunda línea del Acueducto para reforzar suministro

Ante esta situación, Quiroga Álvarez informó que se construye una segunda línea del Acueducto, al reconocer que la distribución del agua se complica durante el estiaje.

"No es nuevo que en estas fechas se nos abaten las otras fuentes; la única fuente segura es la Presa Vicente Guerrero. Vamos a sortear esto sin problema".

Garantizan agua para uso urbano pese a situación en presas

Finalmente, aunque las presas que abastecen la zona norte de Tamaulipas enfrentan una situación complicada, el secretario garantizó que esto no pone en riesgo el uso público urbano.

Reconoció que el distrito de riego 025 sí enfrenta afectaciones; sin embargo, aseguró que se cumplirá con el compromiso de dotar de agua a la ciudadanía.